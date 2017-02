Nathalie Portman ne participera pas aux Oscars

26-02-2017 | 12h47

Natalie Portman ne se rendra pas aux Oscars ce soir. La comédienne actuellement enceinte a fait passer un communiqué à Variety justifiant cette absence. «Je serai incapable de me rendre aux Independent Spirit Awards et aux Oscars à cause de ma grossesse, a-t-elle écrit. J'ai beaucoup de chance d'être nommée parmi mes consœurs et je leur souhaite de passer un très beau week-end.»

Natalie Portman a reçu sa troisième nomination aux Oscars cette année pour son rôle de Jackie Kennedy dans le biopic Jackie. La comédienne de 31 ans est ainsi en compétition pour l'Oscar de la Meilleure Actrice avec Ruth Negga (Loving), Meryl Streep (Florence Foster Jenkins), Isabelle Huppert (Elle) et Emma Stone (La La Land).

Sa première nomination remonte à 2005. Elle avait alors été nommée dans la catégorie du Meilleur Second Rôle Féminin dans le film Closer. En 2011, elle avait remporté l'Oscar de la Meilleure Actrice pour Black Swan. Elle était aussi nommée hier - samedi - aux Independent Spirit Awards, pour son rôle dans Jackie, face à Isabelle Huppert qui en est repartie victorieuse.

Natalie Portman est actuellement enceinte de son deuxième enfant avec Benjamin Millepied. Elle avait confirmé sa grossesse en novembre sur le plateau de Jimmy Fallon. En septembre déjà, elle avait laissé apparaître un ventre un peu rebondi en se rendant au festival de Venise.

«C'est étrange parce que je suis plutôt menue, donc ça apparaît beaucoup plus vite, et tout le monde croit que je suis sur le point d'accoucher», avait-elle confié à Jimmy Fallon sans pour autant préciser quand elle arriverait à terme. On ne sait donc pas précisément quand elle accouchera, mais le prochain film de Natalie Portman - Song to Song - sera présenté au festival South by South West, qui se déroulera à Austin, au Texas, en mars.