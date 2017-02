Découvrez la statue dorée de Kanye West à Hollywood

24-02-2017 | 14h52

Kanye West as "Christ" ??? pic.twitter.com/eJit1DCy9t — Аня (@curseandpreach) 24 février 2017

Selon le magazine Rolling Stone, il s'agit d'une oeuvre de l'artiste de rue Plastic Jesus. De taille humaine, elle représente le rappeur américain dans une pose rappelant Jésus-Christ. Il porte une couronne d'épines et a les bras ouverts, formant une croix. Ses mains sont perçées de clous.

«Il y a des célébrités qu'on élève au même rang que les dieux», a indiqué l'artiste au magazine. «La place qu'ils prennent dans la société et dans la culture est beaucoup plus importante que leur production. Je crois que c'est ce qui arrive à Kanye», a indiqué l'artiste au magazine.

Par cette statue, l'artiste voulait examiner «le culte de la célébrité». «On oublie qu'ils sont des humains. Et lorsqu'ils montrent leur côté humain et qu'ils vivent un moment sombre dans leur carrière ou leur vie personnelle, on les crucifie presque», a-t-il ajouté.

En disant cela, Plastic Jesus fait sans doute référence au fait que le mari de Kim Kardashian a dû annuler sa tournée Saint Pablo l'automne dernier en raison d'une fatigue extrême.

La statue a été installée sous le regard de deux agents de sécurité, précise le Rolling Stone.