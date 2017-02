Pas de relation sexuelle avant un match pour ces stars

24-02-2017 | 14h15

Kate Upton et son fiancé, le joueur de baseball Justin Verlander, restent très tranquille la veille des matchs et évitent même d'avoir des relations sexuelles.

C'est ce que le mannequin de 24 ans a avoué lors de l'émission Watch What Happens Live with Andy Cohen diffusée mercredi.

À la question d'un téléspectateur qui lui demandait si son fiancé préférait «du sexe avant ou du sexe après» les soirs de match, la belle a répondu: «Il n'y a aucun sexe la veille d'un match, absolument pas. Et aussi, ce que j'ai découvert c'est que s'il joue vraiment bien, il n'y en a pas non plus après. Il est épuisé. C'est un peu rabat-joie pour moi.»

La pulpeuse blonde fait actuellement la couverture du Sports Illustrated en maillot de bain. Elle y apparaît pour la troisième fois depuis le début de sa carrière.

Wow, I feel so honored and excited to be back with Sports Illustrated!! Thank you @si_swimsuit and @mj_day for inviting me to be part of an issue that features and celebrates beauty and confidence in every shape and size #siswim17 #grateful Une publication partagée par Kate Upton (@kateupton) le 14 Févr. 2017 à 21h53 PST

Elle est en relation avec le joueur des Tigers de Détroit de 34 ans depuis 2013.