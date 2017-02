Pénélope McQuade: «J'ai besoin de dépaysement»

Patrick Delisle-Crevier 28-02-2017 | 04h00

L'animatrice de Pénélope aime à ICI Musique et des Échangistes avoue avoir besoin de changement dans sa vie. Elle a d'ailleurs décidé de changer d'air et de quitter le loft douillet qu'elle habite depuis 15 ans.

Pénélope, quels sont tes projets en ce moment? Je viens de sortir de ma première réunion pour Les échangistes, qui sera de retour cet été. Nous sommes à l'étape de monter l'équipe et de brasser des idées pour arriver avec du nouveau. J'ai bien hâte de reprendre cette émission!

Tu reviens d'un mois de vacances. As-tu voyagé? Étonnamment, non. Pourtant, j'ai l'habitude de profiter de mes congés pour voir du pays. Mais pas cette fois. J'ai simplement eu envie de rester chez moi, d'être dans mes affaires et de me reposer. Disons que ça bouge pour moi en ce moment; je suis dans une période de grand ménage, en quelque sorte.

Pourquoi un grand ménage? J'ai envie de renouveau, j'ai une soif de nouveauté, je veux brasser de nouvelles affaires. J'ai envie que ça bouge et, récemment, j'ai pris la décision de mettre mon loft en vente pour changer d'air.

Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Je me suis levée un matin avec cette idée en tête. J'habite le même endroit depuis 15 ans; j'ai envie de bousculer l'ordre établi, de me dépayser un peu et de simplement changer d'environnement.

Tu semblais pourtant attachée à ton loft et à ton quartier... C'est vrai. Je me sens encore bien à cet endroit, mais quelque chose en moi me dit qu'il est temps de m'ouvrir à autre chose. J'habite HoMa depuis 15 ans, j'adore ce quartier et je vais le quitter à regret. Mais je veux suivre mon intuition, alors je vais mettre mon loft en vente sous peu.

Où comptes-tu aller? Je songe à acquérir une maison dans Saint-Henri ou dans les environs. Ce sera vraiment nouveau pour moi qui habite dans l'est depuis très longtemps. Je suis actuellement en mode exploration, mais comme c'est un quartier qui est encore ouvrier et que j'aime ce genre de quartier, je me verrais bien y vivre. C'est à suivre...

