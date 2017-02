George Clooney a très hâte de devenir papa

22-02-2017 | 10h45

George Clooney et sa femme, Amal Clooney, attendent des jumeaux. La nouvelle a été révélée un peu plus tôt ce mois-ci, mais le couple était depuis resté silencieux.

À l'occasion du passage de George Clooney en France le week-end dernier pour la remise de son prix d'honneur décerné par les César, l'acteur était invité sur le plateau de Rencontres de Cinema et s'est finalement ouvert sur le fait de devenir père pour la première fois. «Nous sommes très heureux et très excités. Ça va être une aventure, a-t-il confié. Et nous avons accepté toutes les aventures dans notre vie à bras ouverts.»

Il a aussi évoqué combien ses amis avaient été encourageants, et ils lui ont assuré qu'il serait un bon père, et qu'il allait adorer ça. Il s'est aussi souvenu d'un dîner où tout le monde est «devenu silencieux... Et ils ont tous commencé à faire des sanglots de bébé et toute la table a éclaté de rire», a-t-il raconté.

La star de L'inconnu de Las Vegas aura 56 ans au moment où ses jumeaux naîtront et il a plaisanté sur le fait qu'il se sentait «un peu rassuré» sur son âge quand il regarde les autres pères qui ont eu leurs enfants tard, comme l'acteur Jean-Paul Belmondo qui avait 70 ans au moment où il a eu son quatrième enfant en 2003.

George et Amal Clooney se sont mariés en Italie en 2014, leurs jumeaux sont attendus pour juin prochain.

Voyages limités

George et Amal Clooney ont fréquemment voyagé dans des pays en guerre, en raison du travail de cette dernière en tant qu'avocate spécialisée dans la défense des droits de l'Homme.

Toutefois, après avoir confirmé que sa femme attendait des jumeaux, George Clooney a confié à Paris Match que le couple avait pris la décision de faire des compromis sur leurs destinations de voyage le temps de sa grossesse. «Nous avons décidé d'être bien plus responsables, d'éviter le danger, a expliqué l'acteur. Je ne me rendrai plus au Soudan du sud ni au Congo, et Amal n'ira plus en Irak et évitera les endroits où elle sait qu'elle n'est pas la bienvenue. Auparavant, cela m'était égal. Je dirais même qu'il y avait un côté assez excitant à aller là où aucun reporter n'avait jamais été», a-t-il précisé.

Malgré les rumeurs qui racontent qu'ils attendent un garçon et une fille, l'acteur a insisté sur le fait que sa femme et lui-même avaient refusé de connaître le sexe de leurs enfants avant leur naissance. «Je ne sais pas d'où vient cette rumeur selon laquelle nous attendons un garçon et une fille. Nous ne le savons pas nous-mêmes et ne souhaitons pas le savoir», a-t-il lancé.

Alors que George Clooney est assez intimidé à l'idée de devenir père pour la première fois de sa vie, ce dernier ne peut pas non plus cacher son excitation. Il a d'ailleurs précisé qu'il était impatient de découvrir ses enfants et d'embarquer dans la paternité. «Comment pourrions-nous ne pas être anxieux face à cette immense responsabilité?, a-t-il confié avec un sourire nerveux. Donner naissance à un enfant dans ce monde - et même deux! Nous sommes très heureux et très excités mais aussi un peu nerveux, c'est normal.»

Même si elle est enceinte, Amal Clooney continue de passer son temps entre l'Angleterre, l'Italie, et les États-Unis où vit son mari. Toutefois, l'acteur reconnaît que lorsque les enfants auront l'âge d'aller à l'école, ils devront choisir le pays dans lequel ils souhaitent vivre. «Nous avons la chance de vivre entre trois pays (...) Mais dès que les enfants iront à l'école, il faudra choisir où nous souhaitons vivre, a-t-il révélé. En attendant, nous continuerons à nous déplacer en fonction de nos agendas respectifs. Les gens pensent que nous ne sommes pas ensemble, mais nous n'avons pas été séparés plus d'une semaine», a-t-il conclu.