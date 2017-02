Jennifer Lopez se défend d'être une «cougar»

Avec Canoe.ca 21-02-2017 | 13h37

Jennifer Lopez s'est défendue de sortir avec des hommes plus jeunes qu'elle seulement pour leur âge lors du Ellen DeGeneres Show mardi. La chanteuse de 47 ans soutient qu'elle ne cherche pas «spécialement ça».

L'interprète de On the Floor est notamment sortie avec le danseur Casper Smart pendant quelques années. Récemment, la rumeur l'a aussi mise au bras de Drake, avec qui elle a enregistré un duo. Mais Jennifer Lopez a rapidement démenti les allégations. «Ok, pour commencer, on arrête! Je ne sors pas avec des jeunes. Je ne cherche pas spécialement ça. Ce n'est pas la question, a-t-elle affirmé. Je rencontre des gens, et si je sors avec eux, je sors avec eux. Et si ils me plaisent, ils me plaisent. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. C'est la personne qui compte. Qui elle est. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Et si quelqu'un est plus vieux, et bien, il est plus vieux. Plus jeune, il est plus jeune. Qu'importe... Il faut qu'il m'attire. Que leur âme, leur esprit, leur énergie, m'attirent.»

Elle n'a pas hésité à rire des rumeurs en se montrant particulièrement tendre avec Drake sur certaines photos, mais a toujours préféré parler de leur collaboration plutôt que de leur supposée idylle. «Il m'a envoyé une chanson sur laquelle il voulait que je chante. Donc on a enregistré un morceau ensemble. Je ne sais pas ce qu'il va en faire, mais ouais!», avait alors déclaré Jennifer Lopez à propos du morceau qui n'a pas encore été lancé.

Jennifer Lopez n'est pas non plus insensible aux charmes de Harry Styles. La chanteuse a confié à Ellen DeGeneres qu'elle craquait un peu pour l'ancien membre de One Direction.

Quand elle a dû choisir entre Nick Jonas, Zac Efron, Brad Pitt et quelques autres, elle n'a pas vraiment hésité à choisir le jeune homme de 23 ans. Après un certain nombre de questions, l'animatrice a déterminé que malgré le bon placement de Lenny Kravitz et Leonardo DiCaprio, c'était bien Harry Styles qui arrivait en tête de son classement. «Oh, ce serait mon petit copain?! Il est peut-être un peu jeune pour moi!», a déclaré Jennifer Lopez en rigolant.

La chanteuse a aussi indiqué qu'elle ne dirait pas non à être la vedette d'un prochain spectacle de la mi-temps du Super Bowl. «Je crois que les gens veulent que je le fasse, il y a toujours des rumeurs à ce propos, mais je ne le sais pas, a-t-elle dit. S'ils me le demandent, j'aimerais bien. Mon père serait tellement content!»