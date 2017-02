Mahée Paiement dévoile sa belle bedaine

21-02-2017 | 07h55

Mahée Paiement a dévoilé lundi une magnifique photo de son ventre bien rond, elle qui attend son troisième enfant d'ici quelques semaines.

La femme d'affaires, qui en est à sa 32e semaine de grossesse, n'avait pas souvent montré sa bedaine sur Instagram depuis l'ouverture de sa boutique Mahée en novembre dernier. Toutefois, avec le soleil qui rayonnait lundi, la comédienne a trouvé que c'était une «superbe journée pour une photo de bedaine».

Superbe journée pour une photo de bedaine je trouve! 🤳🏼🤰🏼😉😃🙏🏻👶🏼😇❤ #grossesse #32semaines #blessed #jaimelesrayures Une publication partagée par Mahée Paiement (@maheepaiement) le 20 Févr. 2017 à 7h19 PST

Sur le cliché, Mahée Paiement semble en pleine forme. La belle blonde et son conjoint Jean-François Comeau sont déjà les parents de Eva et Philippe, nés respectivement en 2012 et 2015.

Ni le sexe, ni le prénom du bébé à naître n'ont été dévoilés.