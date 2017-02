Jennifer Garner et Ben Affleck vont finaliser leur divorce

20-02-2017 | 14h28

Séparés depuis bientôt deux ans, Jennifer Garner et Ben Affleck s'apprêteraient à officialiser leur divorce, a rapporté US Weekly.

Les stars, parents de trois enfants, étaient mariés depuis 10 ans lorsqu'ils ont annoncé leur rupture en juin 2015. Il semblerait pourtant que ce n'est que récemment que Jennifer Garner a décidé de signer les documents pour finaliser le tout.

Les acteurs, âgés tous deux de 44 ans, s'étaient rencontrés sur le tournage de Pearl Harbor en 2001, mais sont tombés en amour deux ans plus tard lorsqu'ils se sont retrouvés pour Daredevil.

En dix ans de vie commune, ils ont eu trois enfants: Violet, 11 ans, Seraphina, 8 ans et Samuel, 4 ans.

«Peu importe ce qui arrive, Ben et Jen veulent élever leur famille en étant unis et ils vont continuer de le faire le temps que ça fonctionne pour eux, a révélé une source à US Weekly. Ils sont tous les deux dédiés à leur famille.»

Même après leur séparation en 2015, les parents continuaient à se voir en famille et à se faire des compliments via les entrevues qu'ils accordaient dans les médias.