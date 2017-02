Pourquoi Hugh Jackman a accepté de baisser son salaire pour Logan

19-02-2017 | 12h57

Quand le réalisateur James Mangold a décidé de faire un film sur le personnage de Logan, qui serait classé «R-rated», interdit aux mineurs de moins de 17 ans non-accompagnés, Hugh Jackman a dû accepter de revoir son salaire revu à la baisse.

Le cinéaste réalise le prochain film des écuries Marvel, consacré exclusivement au personnage de Wolverine, alias Logan Howlett, encore une fois interprété par l'Australien Hugh Jackman. Le film se passe dans un futur proche, quand Logan renoue avec son alter-ego de superhéros, alors qu'il prend soin du Professeur X (Patrick Stewart).

Sa vie bien rangée se trouve perturbée par l'arrivée d'une jeune mutante qui a besoin d'aide. Et si James Mangold avoue qu'il a eu du mal à faire accepter aux studio le fait que son film serait « R-rated», il est sûr d'avoir pris la bonne décision, surtout vu le succès du Deadpool de Ryan Reynolds, qui avait le même classement.

«Je pense que les studios se sont fait à l'idée mais qu'ils n'étaient pas hyper emballés. Puis on leur a proposé de réduire le budget - Hugh a réduit son salaire, confie-t-il à Total Film. Il y avait plusieurs facteurs qui plaidaient pour le R-rated: l'impression que les gens en avaient peut-être marre de la manière dont les films étaient faits, l'impression qu'il y avait derrière Deadpool un boulevard vers le succès, et le fait qu'on était prêts à faire ce film pour moins que ce que ce genre de films coûte habituellement.»

Le réalisateur est aussi heureux que son projet, terminé, ne dégage pas une impression «schizophrène» en essayant de plaire à différents types de publics. Le cinéaste a aussi pu plonger plus profondément dans des sujets importants, lors du tournage avec Hugh Jackman.

«Ce classement était un moyen de créer un espace pour Hugh et moi, de nous poser des questions d'adultes sur la vie, l'immortalité, l'amour, la paternité, explique-t-il. Et sur la violence, et la question de savoir quand elle est justifiée. Un truc que j'ai essayé de faire dans le dernier Wolverine, c'est l'idée que la violence et les tueries prennent leur dû. On ne peut pas tuer sans que ça laisse de marque, pas seulement à l'extérieur, mais aussi intérieurement.»