Sarah Jessica Parker bluffée par son mari

18-02-2017 | 17h20

Sarah Jessica Parker est encore surprise par les capacités multitâches de son mari, Matthew Broderick. La star de Sex and the City a épousé l'acteur de La Folle Journée de Ferris Bueller en 1997.

Ils ont un fils de 14 ans et des jumelles de 7 ans. Les acteurs ont trouvé un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et Sarah Jessica Parker reconnaît que son mari est fort pour faire en sorte que tout se déroule sans accroc, quand elle assiste à des événements ou qu'elle est en tournage.

«Je fais beaucoup de choses, car c'est moi qui contrôle, confie-t-elle au magazine Red. Je suis quelqu'un de méticuleux et exigeant, donc je fais beaucoup de choses. Ce qui me surprend, c'est le nombre de choses que mon mari peut faire en mon absence. Tout le monde est là où il doit être. Mais bon, il ne met pas tout en place pour le lendemain.»

Le couple de célébrités est marié depuis près de 20 ans, et l'actrice explique qu'elle voit cette union comme un projet en constante évolution. La star de 51 ans ajoute que les enfants sont un nouveau défi.

«L'étude du format des relations est toujours intéressante. Un mariage n'est jamais tout cuit, surtout lorsqu'il y a des enfants. Il n'y a pas de point à la fin des phrases ; c'est une phrase qui se poursuit à l'infini», explique-t-elle.

Pour son retour à la télévision, Sarah Jessica Parker joue le rôle de Frances DuFresne, une femme qui essaie de prendre un nouveau départ, dans la série comique Divorce. Le show a été renouvelé pour une seconde saison par HBO, et l'actrice assure que les personnages de la première saison lui ont beaucoup appris.

«J'ai appris quelque chose de très important, qui est qu'il faut être assez malin pour reconnaître que ce qui nous ennuie chez un partenaire de long terme ne sont en fait pas importantes. Comme, tout ce qui m'ennuie chez Matthew - et croyez-moi, la liste des choses que je fais qui l'énerve est deux fois plus longue, j'en suis sûre - au fond, ça n'a pas d'importance», assure Sarah Jessica Parker.