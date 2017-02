Mariah Carey est bel et bien en couple

18-02-2017 | 17h12

Mariah Carey et son nouveau petit ami ne cessent de s'afficher ensemble. Pour la première fois depuis sa séparation avec James Packer l'an dernier, la chanteuse vient officiellement de confirmer qu'ils étaient ensemble.

«Je ne parle vraiment pas de ma vie personnelle, parce que je l'ai fait avant et ça a a marché pendant un moment, avant, il y a un moment. Je ne me sens simplement pas à l'aise avec le fait de parler de ma vie personnelle... Moi et mon petit ami ne voulons pas ça», a-t-elle confié à Associated Press cette semaine.

Depuis qu'elle est séparée de James Packer, Mariah Carey est en vacances avec son danseur, qui tourne désormais dans sa télé-réalité Mariah's World.

Ce dernier l'accompagnera également en tournée, dont lors de sa date avec Lionel Richie le mois prochain. Le nouveau couple sera rejoint par les jumeaux de Mariah Carey, Moroccan et Monroe, issus de son mariage avec Nick Cannon.

«Roc et Roe vont venir, a-t-elle indiqué. Ils adorent venir sur scène et sont déjà très musicaux. Et ils ont leur école, et ils ont leurs profs. Ca se passe très bien, mais ils n'aiment pas l'école, disons ça. Mais ils sont heureux quand ils peuvent partir avec moi en tournée, et il y a d'autres enfants, donc c'est cool.»