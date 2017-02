Marie-Mai publie une photo touchante et un message pour sa fille

18-02-2017 | 15h43

Marie Mai refait parler d'elle sur les réseaux sociaux après la naissance de sa fille Gisèle. Samedi, elle a posté un beau message sur son compte Instagram accompagné d'une photo pleine de tendresse.

Sur la photo on y voit la chanteuse se reposant sur son conjoint, David Laflèche, avant son accouchement. La chanteuse semble heureuse et appaisée comme jamais.

«Peace on earth begins with birth. Une naissance digne du plus grand spectacle de notre vie. Gigi» a-t-elle écrit.

Pour rappel, la chanteuse a donné naissance à la petite Gisèle, mercredi matin, à l'hôpital de Saint-Jérôme.