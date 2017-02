Il y a 10 ans, Britney Spears se rasait la tête

Avec Splash News 17-02-2017 | 09h56

Il y a déjà une décennie que Britney Spears a connu les moments les plus sombres de sa vie, la poussant même à se raser la tête.

Le 16 février 2007, la chanteuse qui était âgée de 25 ans à l'époque, a été photographiée en train de raser ses longues boucles brunes.

À la suite de cet événement, la chanteuse s'était rendue dans un salon de tatouage pour se faire deux nouveaux tatouages. Et quelques jours plus tard, elle avait été photographiée en train de s'attaquer à la voiture d'un paparazzi avec un parapluie. Son comportement choquant s'était produit au milieu de sa bataille avec son ex-mari Kevin Federline pour la garde de leurs fils, Sean et Jayden.

Dix ans plus tard, après divers traitements psychiatriques et avec l'aide de son père, l'interprète de Slumber Party se sent bien et a souligné sa transformation à l'aide d'une série de publications enjouées sur Instagram. À côté d'une photo d'un verset de la Bible disant: «Ceux qui sèment dans les larmes récolteront des cris de joie», la star de la pop a écrit: «J'aime ce verset. C'est quelque chose que tout le monde devrait garder en tête.»

Love this verse 💕🌸💕 🌸 Something everyone should live by. Une publication partagée par Britney Spears (@britneyspears) le 16 Févr. 2017 à 12h49 PST

Britney Spears a également mis en ligne une vieille photo d'elle en train de tenir son fils Jayden et a inscrit en commentaire: «J'ai trouvé ça aujourd'hui et ça m'a fait réaliser que je suis une maman très chanceuse et heureuse».

Found this today and realized I'm a very blessed and lucky mommy 🍀 #tbt Une publication partagée par Britney Spears (@britneyspears) le 16 Févr. 2017 à 9h35 PST

Les fans ont aussi montré leur soutien à la chanteuse, à l'image de l'un d'entre eux qui lui a conseillé de «rester forte» car elle est «une idole et une force pour beaucoup», tandis qu'un utilisateur d'Instagram a écrit que son amour en tant que mère est une «belle» chose.

Il n'y a pas que la santé de Britney Spears qui s'est améliorée au fil des années, cette dernière a aussi fait un retour réussi dans la musique, notamment avec la sortie de son neuvième album Glory, en 2016. La chanteuse cartonne par ailleurs actuellement dans le cadre de sa résidence de Las Vegas, Britney: Piece of Me, au Axis du Planet Hollywood Resort & Casino.