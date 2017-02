Carlos Santana rend hommage à Beyoncé après l'avoir critiquée

15-02-2017 | 21h02

Le guitariste légendaire Carlos Santana a exprimé mercredi des regrets et rendu hommage à la chanteuse américaine Beyoncé après avoir suggéré qu'elle méritait de perdre face à la Britannique Adele pour le Grammy du meilleur album de l'année, décerné dimanche à Los Angeles.

Lors d'un entretien à un média australien, le virtuose de la guitare électrique avait estimé qu'Adele avait remporté ce prestigieux trophée parce qu'«elle peut chanter, chanter».

«Avec tout le respect envers notre soeur Beyoncé, Beyoncé est très belle à regarder et c'est davantage une musique pour mannequin - une musique pour présenter une robe. Elle n'est pas une chanteuse, chanteuse, avec tout mon respect pour elle», avait-il indiqué, selon les propos rapportés par l'agence d'informations Associated Press Australia.

S'agissant d'Adele, «elle n'amène pas tous ces danseurs et accessoires, elle peut simplement être debout et chanter sa chanson et c'est tout, c'est la raison pour laquelle elle gagne», avait ajouté Santana.

Il faisait référence à la cérémonie de remise des Grammy Awards où Adele est montée sur scène à deux reprises, y compris pour un hommage à George Michael, tandis que Beyoncé a offert une performance en forme d'ode à la maternité, avec une mise en scène spectaculaire. Cette dernière apparaissait pour la première fois depuis l'annonce de sa grossesse moins de deux semaines plus tôt.

Du respect

Le guitariste américano-mexicain, qui s'exprimait en amont d'une tournée en Australie et en Asie-Pacifique, a plus tard précisé qu'il voulait faire l'éloge d'Adele et pas dénigrer Beyoncé.

«Mes commentaires au sujet de Beyoncé ont regrettablement été sortis de leur contexte. J'ai le plus grand respect pour elle en tant qu'artiste et en tant que personne», a-t-il écrit sur Facebook. «Elle mérite toutes les récompenses obtenues. Je souhaite le meilleur pour elle et pour sa famille.»

En recevant le Grammy du meilleur album, Adele avait déclaré que Beyoncé méritait ce prix pour son album-concept Lemonade. La chanteuse américaine a remporté 22 Grammys mais jamais dans la plus prestigieuse catégorie malgré trois nominations, ce que ses fans ont attribué à des préjugés raciaux.

Carlos Santana, chef de file du groupe Santana, a remporté avec sa formation le Grammy du meilleur album de l'année en 2000 pour Supernatural.