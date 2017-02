Cette actrice américaine trouve «hot» Justin Trudeau!

Alyssa Milano serait-elle tombée sous le charme de Justin Trudeau?

C'est ce que laissent entendre des publications qu'elle a écrites lundi sur Twitter lors de la rencontre du premier ministre du Canada avec son homologue des États-Unis, Donald Trump.

«Mon Dieu, Trudeau est trop "hot», a-t-elle gazouillé.

Dear lord, Trudeau is so hot.

Juste après, elle a partagé une image animée d'elle en train de s'aérer le visage parce qu'elle a chaud. «Moi en train d'écouter Trudeau traduire ses propos en français», a-t-elle ajouté.

Me watching Trudeau translate himself into French. pic.twitter.com/yazecf1Nvj