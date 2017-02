Drake a offert d'aider un homme en détresse

15-02-2017 | 08h31

Le chanteur canadien Drake aurait offert son aide pour aider un homme en détresse qui se trouvait sur le viaduc Mancunian Way, à Manchester, en Angleterre.

Le rappeur natif de Toronto se trouvait dans son autobus de tournée ce week-end lorsque l'événement est survenu, a rapporté le Manchester Evening News. Vers 6 h samedi, les policiers ont été appelés en raison d'un homme qui se trouvait du mauvais côté des barrières de sécurité. Les rues aux alentours ont été fermées et c'est ainsi que Drake et son entourage se sont retrouvés pris dans le traffic, non loin du viaduc.

Cop dealing with man on Mancunian Way bridge 6am Sat offered help by @Drake & entourage stuck in traffic. Cop probably said 'We'll Be Fine' — GMP City Centre (@GMPCityCentre) 12 février 2017

Un proche du chanteur a ensuite approché les autorités sur place. «Il a proposé que Drake s'entretienne avec l'homme sur le pont, si cela pouvait aider. L'offre a été déclinée avec des remerciements», a indiqué un porte-parole de la police locale au Manchester Evening News.

L'individu en question a finalement été pris en charge par les policiers et a été conduit dans un centre hospitalier pour qu'il obtienne les soins appropriés.

L'artiste canadien n'a pas commenté l'événement sur ses réseaux sociaux.

L'interprète de One Dance est actuellement au Royaume-Uni dans le cadre de sa tournée The Boys Meet World. Il a performé à Manchester samedi et dimanche et se trouve à Londres depuis mardi pour deux spectacles, dont le dernier sera mercredi soir.

Il ne se trouvait donc pas aux Grammy Awards dimanche soir, mais a quand même gagné deux prix lors du gala hors d'ondes, soit meilleure chanson rap et meilleure prestation d'une chanson rap pour Hotline Bling.