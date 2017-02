Jamie Lynn Spears donne des nouvelles de sa fille

15-02-2017 | 08h18

Jamie Lynn Spears a publié une photo de sa fille, Maddie, et elle a fait un point sur la santé de celle-ci. Il s'agit de la première photo de la petite fille de 8 ans depuis un accident grave survenu le 5 février.

La sœur de Britney Spears a profité de la Saint-Valentin pour tenir ses fans au courant de l'état de santé de sa fille et pour remercier les marques qui lui ont envoyé des friandises. «Maddie n'est pas tout à fait prête à retourner à l'école, mais ses médecins l'ont autorisée à apporter des bonbons à ses copains, a-t-elle écrit. Merci à @avery et @hersheycompany d'avoir pensé à elle, parce que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper moi-même cette année. Elle était super heureuse de voir ses amis et de pouvoir leur offrir tous ces bonbons. On a passé un très bon moment, et c'était très agréable, après tout ce qui s'est passé. Nous sommes tellement heureux de pouvoir passer la Saint-Valentin avec ceux qui nous aimons et nous ne le prenons pas pour acquis.»

Maddie s'était fait hospitaliser à la Nouvelle-Orléans après avoir eu un accident de véhicule tout-terrain (VTT). Elle avait fini dans une marre, dans laquelle elle avait perdu conscience. Elle est demeurée dans un état critique pendant quelques jours. Jamie Lynn Spears et Britney Spears ont régulièrement tenu leurs fans au courant de son état.