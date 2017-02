Bella Hadid: sa rupture avec The Weeknd a été difficile

14-02-2017 | 14h00

Bella Hadid a encore du mal à se remettre de sa séparation d'avec The Weeknd, qui commence une nouvelle relation avec Selena Gomez.

Le mannequin et le chanteur de Can't Feel My Face ont mis un terme à leur relation en 2016, et la jeune femme a déjà assuré que leur séparation s'était faite en bons termes, mais elle explique que cela n'a pas été aussi facile que ce que semblent le croire les gens. «C'était ma première rupture... et c'était tellement médiatisé, regrette-t-elle dans Teen Vogue. De l'extérieur, vous pourriez penser que je l'ai bien géré, mais ça reste dans mon cœur, et ça pèse encore beaucoup. Ça va être dur un moment. L'amour, ça fait mal, mais il faut tenir. Je le respecterai toujours, et je l'aimerai toujours. Parfois, on a envie d'être triste en y pensant, ou de voir ça d'une manière différente, mais au final, on n'a pas envie de détruire complètement une relation qu'on a eu tant de mal à construire.»

The Weeknd serait désormais en couple avec la chanteuse Selena Gomez. Bella Hadid a arrêté de suivre la chanteuse de Come & Get it sur Instagram peu de temps après que des photos d'elle embrassant The Weeknd devant un restaurant de Santa Monica soient divulguées, en janvier.

Elle ne s'est pas encore prononcée sur l'histoire d'amour naissante entre son ex et l'ex de Justin Bieber, mais elle confie au magazine que sa rupture avec le chanteur canadien n'était pas sa toute première peine de cœur. La belle de 20 ans a dû revendre son cheval, Lego, quand elle a été diagnostiquée de la maladie de Lyme, adolescente. «Je montais sur plusieurs chevaux, qui sautaient plus haut, ce genre de chose, se souvient-elle, mais Lego, c'était mon préféré, le choix du cœur. Quand j'ai dû le vendre, c'était comme une rupture! Ça m'a vraiment traumatisée. Demandez à n'importe quel cavalier: on développe une connexion émotionnelle complètement folle avec cet animal. Quand on fait du cheval, c'est lui qui a le contrôle, et il peut vous tuer en une seconde, donc il faut lui faire une confiance aveugle.»