Katy Perry se moque de Britney Spears, la toile s'indigne

Avec Splash News 14-02-2017 | 13h35

Katy Perry ne s'est pas fait que des amis ce week-end. La chanteuse, interrogée sur sa pause loin des projecteurs par Ryan Seacrest sur le tapis rouge des Grammy Awards dimanche, a fait une référence pour le moins déplacée à Britney Spears et ses heures sombres dans l'industrie du showbizz.

«Ça s'appelle prendre soin de sa santé mentale... Je ne me suis pas rasée les cheveux encore», a-t-elle en effet répondu, faisant référence à la dépression de Britney Spears au cours de laquelle elle s'était rasée la tête en 2007.

L'animateur n'a pas relevé la phrase, mais Katy Perry a refait la blague pour CBS, ce qui a indigné de nombreux internautes. Ils ont créé les hashtags «#KatyPerryIsOverParty (La soirée de Katy Perry est terminée, NDLR)» et #KatyPerryIsOver (Katy Perry est finie, NDLR), devenus rapidement très populaires.

#KatyPerryIsOver mental health is not something anyone should joke about even to d person u dislike d most. Outryt disrespectful — Isabel Mendiola (@isabelbmendiola) 13 février 2017

Ce n'est pas la première fois qu'un tel hashtag est utilisé, puisque les fans de Katy Perry avaient lancé le #TaylorSwiftIsOverParty lorsque l'ex de Taylor Swift, Calvin Harris, l'avait accusé de «l'enterrer», «comme Katy».

La star a en tout cas chanté sa dernière chanson, Chained to the Rhythm, lors des Grammy Awards, et a également évoqué ses inspirations pour son prochain album. «J'ai une grande variété de sentiments et émotions. Je me sens simplement un peu plus consciente que je l'ai jamais été, a-t-elle expliqué à Ryan Seacrest. J'en suis fière. C'est vraiment une nouvelle ère pour moi. Je l'appelle l'ère de la pop qui a un but. Les gens adorent. Ils dansent dessus. Ils lisent les paroles. Ils l'ingèrent. Peut-être qu'ils se réveillent un peu. Sinon ils dansent sur le gros beat.»

Katy Perry en a profité pour dévoiler le titre de sa chanson préférée, Bon Appetit. «Elle est assez sexuelle, a-t-elle commenté. Mais je m'imagine simplement être sur la plage avec six Coronas en main.»