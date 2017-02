Nos vedettes soulignent la Saint-Valentin!

Plusieurs vedettes québécoises ont pris un moment pour souligner la fête de la Saint-Valentin mardi sur les réseaux sociaux. Voici quelques-uns des messages d'amour interceptés par Canoe.ca sur Instagram et Twitter.

Le chanteur Olivier Dion, actuellement en vedette dans la comédie musicale Les 3 Mousquetaires en France, a partagé une photo coquine de lui. Sur l'image, on voit seulement une partie de son torse, mais on peut comprendre qu'il ne porte pas de chandail... «Pour ceux qui n'ont pas leur tendre moitié aujourd'hui, apprenez à aimer ce que vous avez. Vous-même. Joyeuse égoïste Saint-Valentin à tous!», a-t-il écrit.

