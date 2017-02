Céline Dion: les coulisses des Grammy

13-02-2017 | 14h51

Céline Dion est de plus en généreuse avec ses fans sur les réseaux sociaux et elle l'a prouvé une fois de plus dimanche en publiant quelques photos et vidéos de sa préparation pour les Grammy Awards.

Tout d'abord, on voit la diva québécoise sur un cliché où elle porte une robe colorée, prête à embarquer dans son avion privé pour se rendre à la soirée se déroulant à Los Angeles.

En route vers les #GRAMMYs / #GRAMMYs here we come! - Team Céline 💃✈ Une photo publiée par Céline Dion (@celinedion) le 12 Févr. 2017 à 14h46 PST

Puis, l'interprète de Encore un soir a aussi partagé une vidéo dans laquelle on la voit se faire maquiller en prévision de la soirée. «On est quasiment prêts, bye. On est aux Grammy!», dit-elle tout en se préparant. Elle était déjà vêtue de sa belle robe verte ultra décolletée qui a fait sensation sur le tapis rouge de la cérémonie. Elle en a aussi profité pour indiquer que les souliers qu'elle portait étaient de marque Gucci et les bijoux de marque Dvani jewelry.

Gown/Robe: @ZuhairMuradofficial Shoes/Chaussures: @Gucci Jewels/Bijoux: Dvani jewelry Une vidéo publiée par Céline Dion (@celinedion) le 12 Févr. 2017 à 16h27 PST

La star de 48 ans a plus tard changé sa robe verte sexy pour quelque chose de plus classique, tout en noir, mais aussi élégant.

Durant la soirée, Céline Dion a présenté le prix de la chanson de l'année, une récompense qui a été obtenue par Adele pour son succès Hello.