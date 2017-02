Découvrez qui est le nouvel amoureux de Lady Gaga

Avec Canoe.ca 13-02-2017 | 12h51

Lady Gaga reste très discrète sur ses amours depuis sa rupture avec son ex-fiancé Taylor Kinney en juillet dernier. Pourtant, il semblerait que la chanteuse soit désormais en couple avec son agent, Christian Carino.

Les rumeurs concernant cette amourette ont commencé après le Super Bowl, où l'interprète de Bad Romance a livré une performance à couper le souffle. Depuis, les tourtereaux ont très peu souvent été aperçus ensemble en public.

Selon Splash News, le couple s'est rendu au défilé 2017 TommyLand à Venice en Californie la semaine dernière. Ils n'auraient toutefois pas voulu attirer les regards vers eux et Christian Carino s'est assis juste derrière Lady Gaga dans le but de passer inaperçu. Splash News a tout de même réussi à obtenir des images du moment.

Plusieurs médias rapportent également que les deux amoureux ont été vus ensemble lors de l'après-party des Grammy Awards, dimanche.

Lady Gaga arriving and at the Grammy after party with Christian Carino. pic.twitter.com/oLn3xwdlVO — Lady Gaga Media (@GagaMediaDotNet) 13 février 2017

Il y a quelques semaines, des rumeurs voulant que Lady Gaga et Taylor Kinney aient des chances de se réconcilier circulaient. Il semble toutefois que ça ne sera finalement pas le cas.

On ne sait pas depuis combien de temps la chanteuse et l'agent de 48 ans se fréquentent. Aucun des deux n'a fait de commentaire sur le sujet.