La mère de George Clooney ravie que son fils devienne papa

12-02-2017 | 12h51

La mère de George Clooney a exprimé sa joie après l'annonce que son fils et sa femme, Amal Clooney, allaient avoir des jumeaux.

Nina Clooney a déclaré à Us Weekly vendredi 10 février que son fils de 55 ans et l'avocate des droits de l'homme seraient de «super» parents, quand on a appris que le couple allait devenir une famille.

«Nous sommes très heureux pour George et Amal, et je ne peux imaginer de meilleurs parents, a dit la future grand-mère. Nous étions avec eux et ils nous l'ont annoncé ensemble. On était tous ensemble, c'était charmant. C'était un moment très personnel.»

George Clooney et sa femme n'ont pas encore confirmé la nouvelle, qui intervient une semaine après les 39 ans de la juriste, qu'ils ont célébré en Espagne avec les parents de l'acteur. Nina Clooney, également maman d'Adelia, la sœur de la star d'Urgences, est persuadée que son fils et sa femme relèveront avec brio le défi de la parentalité.

«Je suis sûre qu'il sera génial, et elle sera une bonne mère», dit-elle encore à Us Weekly. La grossesse d'Amal Clooney a été annoncée par Julie Chen dans l'émission The Talk, jeudi 9 février.

Elle a aussi révélé que les bébés devraient naître en juin. «Beyoncé n'est pas la seule superstar qui attend des jumeaux. Les félicitations sont de mise pour George et Amal Clooney!» a déclaré la présentatrice.

Matt Damon a failli pleurer

La nouvelle a ensuite été confirmée vendredi par un ami de longue date de l'acteur, Matt Damon, qui a assuré qu'il gardait le secret depuis des mois. George Clooney a annoncé la nouvelle à son camarade sur le tournage de leur dernière collaboration, Suburbicon, à la fin de l'année dernière.

«Je travaillais avec lui cet automne et il m'a pris à part sur le tournage, et franchement, j'ai failli pleurer, a déclaré l'acteur de Seul sur Mars dans l'émission ET Canada. J'étais tellement content pour lui. J'ai demandé: "ça fait combien de temps?" Et il m'a dit: "Huit semaines."»

Matt Damon a ensuite réprimandé son ami, pour lui avoir annoncé la nouvelle avant la fin du premier semestre, la période à laquelle l'embryon est considéré comme viable.

«T'es dingue? Ne le dis à personne, ne le dis à personne d'autre! Tu ne connais pas la règle des douze semaines? se souvient Matt Damon. Je suis ravi pour lui. Elle est géniale. Il a décroché le gros lot. À tous les niveaux. C'est une femme remarquable. Ils vont être super. Ils vont être des parents géniaux. Ces enfants ont de la chance.» George et Amal Clooney se sont mariés en Italie, en septembre 2014.