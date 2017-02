Justin Timberlake ne fait pas écouter tous ses morceaux à son fils

12-02-2017 | 12h38

Justin Timberlake et sa femme, l'actrice Jessica Biel, adorent voir le petit Silas, 22 mois, grandir. Et même s'il a déjà révélé que ce dernier reconnaissait son morceau plein d'entrain Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake n'est pas prêt pour autant à lui faire découvrir l'ensemble de ses compositions.

«Il y a beaucoup de morceaux que je ne peux pas faire écouter à Silas parce qu'ils sont trop explicites, détaille-t-il au Closer britannique. Il y a quelques années, un parent est venu me voir et m'a dit: «Mon enfant de huit ans adore Sexy Back», et je me suis dit: «Mais vous êtes nul comme parent! Sexy Back n'est pas destiné aux enfants de huit ans. Vous devriez avoir honte!»

Le musicien ajoute que la paternité change «tout» et que, même s'il est actuellement un papa très fatigué, sa famille le rendra toujours heureux. Il a épousé Jessica Biel en 2012, après une relation par intermittence, et le couple a un secret pour faire durer son mariage.

«On a quelques règles, dans notre relation, révèle-t-il. La première, c'est de lui faire sentir que je lui donne tout. La deuxième, c'est que je la laisse vraiment faire tout ce qu'elle veut. Et pour le moment, ça marche.»

Son travail est aussi une source d'épanouissement pour lui, surtout son récent travail sur le film d'animation Les Trolls, dans lequel il prête sa voix au grincheux cynique Branch. Comme son alter-ego, Justin Timberlake est souvent grincheux au saut du lit!

«Je suis grincheux tous les jours pendant une heure après mon réveil, surtout quand je n'ai pas pris de café, explique-t-il. Travailler sur Les Trolls, ça m'a fait sourire, ça m'a fait rire. Je crois que le monde a vraiment besoin de plus d'humour, en ce moment », conclut-il.