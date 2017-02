Le nouveau chéri de Mariah Carey demande une augmentation

12-02-2017 | 12h29

Le danseur Bryan Tanaka, qui est le nouveau compagnon de Mariah Carey, apparaît souvent à l'écran dans la télé-réalité de la star.

Celui-ci aurait donc demandé une augmentation aux producteurs de l'émission. En plus d'avoir été propulsé co-directeur artistique depuis que son histoire avec Mariah Carey a pris de l'ampleur, Bryan Tanaka, qui a révélé leur relation dans une mise en scène plus qu'exagérée sur une plage de Maui en novembre dernier, ferait pression pour toucher plus d'argent pour chaque apparition dans l'émission.

«Quand Stella, la manager de Mariah, a demandé à Bryan d'apparaître dans l'émission et de lécher les bottes de Mariah, Bryan était ravi de le faire, en échange d'une bonne publicité gratuite qui mettrait un coup d'accélérateur à sa carrière, décrypte un proche pour le magazine Heat. Mais maintenant qu'il a goûté à la gloire et qu'on a vu à quel point l'équipe de Mariah tient à conserver une bonne image, il joue les durs.»

Le danseur aurait demandé une augmentation «de 15 000 à 25 000 dollars par épisode» et la source ajoute qu'il a aussi demandé «des primes pour ses apparitions dans les médias et les interviews».

Le danseur de 33 ans est rapidement devenu indispensable dans la vie de la diva, à l'écran comme à la ville. Il assiste à l'anniversaire de ses enfants et l'accompagne dans ses apparitions sur le tapis rouge.

Mais sa popularité grandissante et ses exigences financières causeraient des tensions dans le couple. «Mariah veut montrer à ses fans qu'elle est heureuse, avec ce danseur canon à ses pieds, mais Bryan demande beaucoup d'argent», assure la source.