Beyoncé ne croyait plus pouvoir tomber enceinte

10-02-2017 | 15h24

Beyoncé était persuadée qu'elle ne pouvait plus tomber enceinte, a rapporté jeudi US Weekly.

La chanteuse américaine et son mari Jay Z essayaient depuis un bon moment d'avoir un autre enfant lorsque le couple a pensé tout abandonner, a révélé une source au magazine.

L'interprète de Formation a vécu des moments de «frustration» à la suite de traitements de fécondation in vitro infructueux, a ajouté cette même source. L'auteure-compositrice-interprète et Jay Z «regardaient pour d'autres options et pour l'adoption».

Puis, contre toute attente, Beyoncé a appris qu'elle était enceinte de jumeaux. La chanteuse de 35 ans et son mari de 47 ans sont «aux anges» depuis le début de la grossesse de Beyoncé.

Leur petite fille de 5 ans, Blue Ivy, est aussi très excitée à l'idée de bientôt devenir une grande soeur. «Elle demandait pour un frère ou une soeur depuis très longtemps. Et maintenant elle en aura deux!», a précisé la source.

Beyoncé assurera un numéro musical ce dimanche lors du gala des Grammy Awards. Ce sera la première fois, depuis l'annonce de sa grossesse le 1er février dernier, qu'on pourra voir son ventre rond. Elle fait également partie des favorites de la remise de prix puisqu'elle est nommée dans neuf catégories.