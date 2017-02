Rupture pour Andrée Watters et Sylvain Cossette

Avec Canoe.ca 10-02-2017 | 14h54

Andrée Watters et Sylvain Cossette sont séparés.

La chanteuse a annoncé la nouvelle vendredi sur sa page Facebook.

«Aujourd'hui, Sylvain et moi annonçons officiellement que nos chemins se séparent. Cette décision a été prise d'un commun accord entre nous. Par respect pour nos vies privées et nos entourages respectifs, nous n'émettrons pas d'autres commentaires à cet effet en ce moment. Merci de votre précieuse compréhension et au plaisir de reprendre la discussion très bientôt.»

Plus de détails à venir.