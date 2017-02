Scarlett Johansson: dur d'être maman et actrice

10-02-2017 | 13h56

Scarlett Johansson a reconnu qu'elle avait du mal à trouver l'équilibre entre sa carrière et sa vie de jeune maman.

La comédienne de 32 ans a une petite fille, Rose 2 ans, avec son mari, Romain Dauriac, de qui elle se serait récemment séparée. En tout cas, ils ne se sont pas rendus ensemble au dernier gala amfAR qui se déroulait mercredi à New York et auquel Scarlett Johansson a préféré se rendre avec sa mère, Melanie Sloan.

Elle n'a évidemment pas parlé de son couple, mais elle n'a pas hésité à confier à quel point elle avait du mal à gérer son nouveau statut de mère active. «Je ne vais pas prétendre connaître quoi que ce soit à propos de la parentalité, en tout cas pas plus que n'importe qui, mais c'est sacrément difficile d'être une mère active, mais c'est aussi un cadeau extraordinaire, a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight. On ne peut pas s'empêcher de se sentir un peu coupable... Quand vous travaillez, vous avez l'impression de passer à côté de moments fabuleux avec votre enfant. Et quand vous êtes avec lui, vous avez l'impression de ne pas assez travailler. C'est un équilibre. J'admire les mamans actives. Mais j'ai du mal à raccrocher les wagons.»

Le gala amfAR - qui permet de réunir des fonds pour la recherche contre le SIDA - se tenait à l'hôtel Cipriani sur Wall Street, et Scarlett Johansson a raconté qu'en tant qu'invitée d'honneur, elle ne pouvait pas imaginer meilleure compagnie que celle de sa mère. «Elle m'a inspirée de plein de manières, mais surtout quand j'étais une jeune fille. Elle nous a toujours exposés à la culture. Elle a tout fait pour que nous soyons éveillés, je veux dire, socialement parlant. Elle nous a toujours encouragés à être politiquement et socialement impliqués, donc je ne pourrais pas imaginer une meilleure compagne pour la soirée», a fini par expliquer Scarlett Johansson.