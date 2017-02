Drew Barrymore a été victime d'une commotion cérébrale

10-02-2017 | 09h45

Drew Barrymore a dû être hospitalisée après qu'une cascade, diffusée sur Late Night with Set Meyers jeudi soir, ait mal tourné.

L'actrice qui a reçu de très bonnes critiques pour son rôle de femme à moitié zombie dans la nouvelle série de Netflix, Santa Clara Diet, a raconté que: «Nous étions en train de répéter pour la scène et c'était la deuxième partie de la journée, tout le monde se remettait un peu dans le bain, après le déjeuner vous savez... "Ok, c'est reparti pour 12 heures!", a-t-elle raconté. Et je suis vite montée sur le dos du mec comme je devais le faire dans la scène, mais c'était une répétition et il n'était pas encore prêt, donc il s'est penché et je suis tombée d'un mètre quatre-vingts sur le béton.»

La maman de deux enfants s'est violemment cognée la tête dans sa chute. Il a fallu appeler les médecins, et l'actrice a dû être transportée à l'hôpital en ambulance. Drew Barrymore ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce que ses filles, Olive (quatre ans) et Frankie (deux ans), allaient devenir si quelque chose lui arrivait.

«C'était l'ambulance, une minerve, je ne pouvais absolument pas bouger... Et je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer, parce que c'était la première fois que je souffrais depuis que je suis devenue maman et tout ce que à quoi je pensais était: "Je ne peux pas aller mal pour mes enfants", a-t-elle affirmé en grimaçant. Et ensuite, j'ai eu ce médecin qui était un vrai c*n, qui n'arrêtait pas de me dire: "Arrêtez de pleurer, pourquoi pleurez-vous?", et je lui répondais: "Parce que j'ai peur de mourir ou d'être paralysée et j'ai deux enfants, et vous rendez les choses encore pire. Savez-vous quelque chose à propos des femmes? Ne savez-vous rien à propos d'une mère célibataire avec une minerve dans une ambulance? Espèce de c*n!», a raconté l'actrice.

Le commentaire de Draw Barrymore a provoqué les applaudissements du public, qui riait tout au long de son récit. Mais tout n'était pas drôle, car l'actrice a dû subir plusieurs examens après l'accident. «J'ai passé deux jours à l'hôpital - avec une imagerie par résonance magnétique (IRM) et une tomodensitométrie (TDM) - parce qu'ils s'inquiétaient que ce qui se passait dans mon cerveau puisse enfler», a-t-elle expliqué, avant d'ajouter que son ami avait décrété qu'elle était suffisamment en bonne forme pour partir, au moment où elle a commencé à réfléchir à des idées de décorations pour sa chambre d'hôpital.