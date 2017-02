L'ex-académicienne Sarah May Vézeau sera maman!

09-02-2017 | 09h36

L'ex-académicienne Sarah May Vézeau, qu'on a connue dans la dernière édition de Star Académie en 2012, attend un enfant!

La belle chanteuse a annoncé la bonne nouvelle tard mercredi sur Twitter et Facebook, publiant du même coup une photo de son petit ventre rond.

«Je suis heureuse de vous partager cette belle nouvelle! Devenir ta maman est le plus beau cadeau que la vie aurait plus m'offrir! J'ai un homme merveilleux comme amoureux», a écrit la future maman.

Sarah May Vézeau participera au concours de chant Trois-Pistoles en chansons en juillet prochain en tant que parrain d'honneur. Elle a aussi dévoilé le titre Take My Hand plus tôt ce mois-ci qu'elle interprète avec le rappeur Woodly.