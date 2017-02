Déjà la fin pour Selena Gomez et The Weeknd?

08-02-2017 | 13h50

Il semblerait que ce soit déjà la fin pour le couple formé de Selena Gomez et The Weeknd, qui avaient été surpris en train de se bécoter au début du mois de janvier.

In Touch Weekly a révélé mercredi que la chanteuse de 24 ans a insisté pour accompagner l'artiste canadien de 26 ans lors de sa tournée Starboy: Legend of the Fall 2017. Ce dernier refuse d'accepter cette requête et se sentirait étouffé par la relation.

L'interprète de Hands To Myself serait en fait insécure et aurait peur que son amoureux soit tenté de sauter la clôture durant sa tournée mondiale.

«Selena le supplie pour se joindre à la tournée. Il (The Weeknd) l'apprécie beaucoup, mais il trouve qu'elle va trop vite», a confié une source à In Touch. Selena est persuadée que des admiratrices vont se jeter sur The Weeknd et que celui-ci sera tenté de s'éloigner d'elle. Elle a tellement peur qu'elle l'a menacé de le quitter s'il ne la laisse pas venir en tournée.»

Toujours selon cette source, la façon d'agir de la chanteuse inquiète l'interprète de Starboy, qui a commencé à douter de leur relation. «Leurs amis croient que ce n'est qu'une question de temps avant que tout finisse dans les larmes à cause de l'attitude de Selena», a ajouté l'informateur anonyme.

De plus, In Touch rapporte qu'un récent gazouillis d'Abel Tesfaye, indiquant que «jouer avec moi est un jeu dangeureux», serait la confirmation de la rupture entre les deux stars.