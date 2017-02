Léa Seydoux a donné naissance à son garçon

08-02-2017 | 12h53

Léa Seydoux est devenue maman pour la première fois il y a quelques semaines à peine.

L'actrice française en vedette dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan a accouché le 18 janvier dernier, a rapporté le magazine ICI Paris, cité par de nombreux médias français sur le web.

La star de La Vie d'Adèle et son amoureux André Meyer ont décidé de prénommé leur enfant George.

Léa Seydoux avait annoncé en septembre qu'elle attendait un enfant. Les journalistes avaient eu confirmation de la nouvelle lors de son passage sur le tapis rouge du Festival international du film de Toronto (TIFF). Elle était alors au Canada pour accompagner le réalisateur québécois à l'occasion de la promotion de Juste la fin du monde.

En novembre, la belle s'était confiée au Figaro concernant sa future vie de maman: «Je suis bien. Je ne peux rien dire d'autre. Je suis très heureuse, vraiment. Le bonheur l'emporte sur tout, sur les tracas, etc. Je me sens prête, totalement prête. J'ai toujours voulu, depuis que je suis petite, avoir des enfants. J'aime ça. Plus tard, les contraintes que cela imposera, cela ne me dérange absolument pas. Même si, pour les femmes, c'est quand même plus compliqué que pour les hommes.»

Outre le film de Xavier Dolan, qui pris l'affiche en septembre et sorti en DVD mardi, Léa Seydoux sera de la distribution du film Zoe de Drake Doremus (Equals) avec Ewan McGregor. Le tournage de cette romance futuriste devrait commencer en avril à Montréal, selon Allo Ciné. L'actrice a donc quelques mois devant elle avant de reprendre le travail.