Charlotte Aubin: «J'assume mon côté rebelle»

Nathalie Carrière 16-02-2017 | 04h00

À 24 ans, Charlotte Aubin fonce allègrement dans la vie et elle veut tout expérimenter.

La jeune actrice, qui aborde avec une grande lucidité les particularités de son métier, a le chic pour se démarquer. Forte d'une aura de mystère et d'un charme naturel qui la font briller, celle qui incarnait, il y a 10 ans, l'amoureuse rebelle au visage angélique dans le film Roméo et Juliette se laisse un peu plus découvrir...

Charlotte, à 14 ans, vous avez été sélectionnée parmi 10 000 jeunes lors d'auditions publiques pour jouer Juliette dans le film d'Yves Desgagnés. Quel regard portez-vous sur le fait d'avoir été choisie?

Quel genre d'élève étiez-vous à l'école?

Vous faites preuve d'une belle maturité pour une femme de 24 ans...

Avant la fin de vos études à l'École nationale de théâtre, vous vous êtes retrouvée sur le plateau de la série Blue Moon, avec Karine Vanasse, Caroline Dhavernas et Luc Picard, entre autres acteurs...

Une année marquante

À cet âge-là, je ne ressentais pas vraiment de stress. J'étais en transition entre l'enfance et l'âge adulte. Je dégageais sans doute quelque chose de très libre. J'étais là pour le plaisir et je projetais une certaine candeur. C'est ce qui explique peut-être que ça se soit tellement bien passé.Le secondaire n'a pas été une période exaltante pour moi. J'étais plutôt turbulente. Je n'ai jamais été gênée de m'exprimer haut et fort; c'est ma façon de me sentir exister. J'assume mon côté rebelle. Je voulais tout faire quand j'étais jeune: poète, scénariste, actrice et même cascadeuse! J'ai aussi souhaité m'acheter une terre et avoir une ferme. Mais jouer est ce que j'aime le plus au monde.Garder les pieds sur terre est essentiel, parce que le milieu artistique peut parfois être artificiel. Ce qui m'importe, c'est de rester le plus authentique possible. Je ne tiens rien pour acquis. Ce que je veux, je le veux à cent pour cent.En effet, j'ai eu la chance de débuter rapidement dans le métier, avec le rôle de Cassandra Boyd. Le tournage a été exigeant, il fallait faire preuve d'une grande rigueur. C'était un réel privilège de travailler aux côtés d'acteurs aussi expérimentés! Je ne sentais pas qu'il y avait une hiérarchie entre les comédiens. Ce qui compte sur un plateau de tournage, c'est l'oeuvre qui ressort d'un bon travail d'équipe.

La série L'Échappée est très appréciée du public. Comment décririez-vous votre personnage?

Jade veut être l'inverse de sa mère, Brigitte. Elle recherche la stabilité, elle souhaite se marier et avoir des enfants. Le fait que sa mère l'a abandonnée pour mener une vie frivole explique sa quête d'amour. Si Jade tient autant à bâtir une famille, c'est qu'elle sent qu'elle en a manqué. Julie Perreault, qui joue Brigitte, est une découverte fabuleuse pour moi. Elle est devenue une très bonne amie.

Vous avez aussi tourné dans 9 - le film et dans Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau, un long métrage sorti le 3 février dernier et inspiré du Printemps érable. Deux rôles très contrastés.

Pour 9 - Le film, j'ai joué avec Luc Picard, que j'ai rencontré sur le plateau de Blue Moon. J'interprète une fille un peu «bubbly», pétillante et innocente à la fois.

Dans Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau, de Mathieu Denis et Simon Lavoie, j'incarne Giutizia, qui vient d'une famille bourgeoise et qui a décidé de se radicaliser. Elle fait partie d'un groupe de jeunes qui posent des actes de terrorisme pour éveiller les consciences. Ce tournage a exigé un certain courage, car il y avait plusieurs scènes de nudité à jouer.

Quelles sont vos origines familiales?

À 24 ans, êtes-vous de celles qui rêvent mariage et enfants?

Vous semblez avoir une énergie inépuisable...

Quels sont vos petits et grands plaisirs au quotidien?

Que faites-vous pour vous garder en forme?

Votre look est à la fois recherché et un peu rebelle. Que représente la mode pour vous?

Quels sont vos autres projets?

J'ai grandi à Carignan, en face de la rivière Richelieu. J'ai connu une très belle enfance, durant laquelle j'ai grandement profité de l'air de la campagne. J'ai deux frères plus jeunes que moi. Je vis maintenant à Montréal, avec ma chatte, qui s'appelle... Pétoncle!Je n'en suis pas du tout à cette étape. En ce moment, je pense vraiment plus à l'évolution de ma carrière de comédienne. Mon rêve est plutôt de toucher à tous les aspects de mon métier. J'ai aussi une grande soif de voyages. Actuellement, je n'ai pas envie de me caser.Je suis une sorteuse! Quand je suis en congé, je vais au cinéma quatre fois par semaine. Je suis abonnée à la Cinémathèque québécoise, ce qui me permet de voir plein de vieux classiques. J'aime beaucoup lire, cuisiner, boire du vin, rencontrer des amis, assister à des spectacles de musique... Pour faire tout ça, il faut se lever tôt et se coucher tard. C'est mon cas.Je peux dire, en partant, que je suis simplement heureuse d'exister. Mes moments de bonheur sont innombrables. J'aime le yoga, le sport, les 5 à 7 qui se prolongent dans le plaisir. J'aime boire un café en lisant un livre. Si je vois un film qui me transporte, je peux en parler longtemps.Je fréquente le gym assidûment. En plus du yoga, je pratique l'entraînement par intervalles. Ça me fait un grand bien sur le plan mental. Dans mon métier, les journées de tournage durent souvent plus de 12 heures d'affilée. Il faut être très en forme pour relever tous les défis.J'adore la mode, mais je la suis à ma façon. Je fréquente les «thrift shops» (boutique où on vend des vêtements et divers articles d'occasion au profit d'associations caritatives) et les friperies. J'achète le moins possible de vêtements qui ont été fabriqués en Chine par des enfants exploités. Je suis un peu écolo, sans être grano. Les designers québécois audacieux m'intéressent. J'aime encourager les gens de ma génération qui osent défier les conventions.

L'un de mes souhaits est de faire de la scénarisation. Je me passionne pour l'écriture, en particulier les dialogues et la poésie. J'aime beaucoup les mots et j'ai une grande fascination pour l'être humain.

L'Échappée, le lundi à 20 h, à TVA.