La petite Maddie, nièce de Britney Spears, va mieux!

L'état de santé de la nièce de Britney Spears, Maddie, s'améliorerait. Le mari de Jamie Lynn Spears, Jamie Watson, a révélé que la fillette, âgée de 8 ans, allait «de mieux en mieux» dans une publication Instagram.

«Merci à tous pour les prières. Maddie va de mieux en mieux. Merci de tout coeur à tous», a-t-il écrit.

Thank you to everyone for the prayers. Maddie is doing better and better. Thank y'all so much. Une photo publiée par Jamie (@jamiewatson985) le 7 Févr. 2017 à 14h02 PST

Maddie était dans un état critique, mais stable, après un accident de véhicule tout-terrain (VTT) survenu dimanche. Elle est tombée dans une mare située sur la propriété familiale lorsque son VTT s'est renversé. La jeune fille a été transportée en hélicoptère vers l'hôpital le plus proche, à la Nouvelle-Orléans. Elle était alors plongée dans le coma.

En début de semaine, son grand-père, le père de Jamie Lynn, également prénommé Jamie, et sa célèbre tante avaient demandé aux fans de prier pour elle et leur famille.

La convalescence de Maddie prend maintenant un tournant positif, puisqu'elle est réveillée mardi et qu'elle parle à nouveau. «Avec son père, sa mère et son beau-père à ses côtés, Maddie a repris conscience mardi à la mi-journée, pouvait-on lire dans un communiqué du bureau du shérif de Tangipahoa. La fille de 8 ans de l'artiste Jamie Lynn Spears a été victime d'un accident de VTT sur une propriété de la famille dimanche à Kentwood, en Louisiane. Les secours l'ont réanimée et elle a été évacuée vers un hôpital de la région. Elle a conscience de son environnement et reconnaît les membres de sa famille, qui se sont relayés à son chevet depuis l'accident.»

Les médecins ont enlevé le respirateur artificiel qui maintenait la jeune fille en vie jusque-là, mais elle reste sous étroite surveillance. «L'accident ne semble pas avoir causé de dommages neurologiques», assure le communiqué.

Un ami de la famille Spears a ajouté à Gossip Cop que Maddie allait «merveilleusement bien» et que son rétablissement était «vraiment un miracle». «C'est vraiment ahurissant, poursuit la source. Elle a répondu comme par miracle à chaque étape.»