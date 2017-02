Justin Timberlake a joué gratuitement dans la pub de Bai

Avec Splash News 07-02-2017 | 15h17

Justin Timberlake n'a pas reçu un seul sous pour la publicité des boissons Bai, diffusée dimanche soir durant le Super Bowl.

La très comique vidéo, qui fait partie des publicités les plus aimées de l'événement sportif et télévisuel, mettait en vedette le chanteur et l'acteur Christopher Walken. Un clin d'oeil à la chanson Bye, Bye, Bye du défunt groupe 'N Synch faisait partie de la tactique pour faire connaître le nom de la marque, Bai.

Radar Online a rapporté lundi que l'interprète de SexyBack a accepté le contrat gratuitement tout simplement parce que ... il a investi dans la compagnie. «Ce qu'il n'a pas dit dans la publicité, c'est qu'il détient des parts dans l'entreprise. Il a joué dans la pub gratuitement», a indiqué une source à Radar.

Justin Timberlake aide financièrement le fondateur de la marque, Ben Weiss, depuis octobre dernier. Son partenariat devrait aussi lui permettre d'être impliqué dans les choix des saveurs de la boisson antioxydante ainsi que pour la planification marketing entourant le produit.