Britney Spears: un message de soutien à sa nièce

Avec Canoe.ca 07-02-2017 | 08h32

Britney Spears est très présente aux côtés de sa sœur Jamie Lynn Spears, dont la fille de 8 ans, Maddie, est entre la vie et la mort après un accident de véhicule tout-terrain (VTT).

Le véhicule est tombé dans l'étang de la propriété familiale. Solidaire envers sa sœur et inquiète pour sa nièce, Britney Spears a mis ses fans à contribution. «Nous avons besoin de tous les vœux et de toutes les prières pour ma nièce», a-t-elle publié sur Instagram en légende d'une photo de Maddie.

‪Need all the wishes and prayers for my niece 💜‬ Une photo publiée par Britney Spears (@britneyspears) le 6 Févr. 2017 à 14h14 PST

Le père de la chanteuse et de Jamie Lynn en avait fait de même lors d'une interview à E! News, demandant aux fans de prier pour Maddie dont l'état est toujours stable, mais critique, d'après les sources de TMZ. La jeune maman de 25 ans est quant à elle restée muette sur les réseaux sociaux.

Les circonstances se précisent

On en sait un peu plus sur les conditions de l'accident qui ont mené la fillette à l'hôpital. Le shérif de Tangipahoa, en Louisiane, a expliqué dans une déclaration que Maddie avait fait une embardée pour éviter une canalisation, ce qui a causé la plongée du VTT dans l'étang. Si la réaction des proches a été rapide, ils ont eu du mal à détacher la fillette. «Le véhicule et l'enfant ont été immédiatement immergés, devant les yeux de leurs proches. En quelques secondes, la mère de l'enfant, le beau-père et d'autres membres de la famille se sont précipités dans l'étang et ont plongé pour tenter de sauver l'enfant, sans succès.»

«L'enfant était coincé par la ceinture de sécurité et le filet de sécurité du VTT. En deux minutes l'Acadian Ambulance Services est arrivé et a aidé à sortir l'enfant de l'eau», peut-on lire dans le rapport, selon People.

Le shérif demande, tout comme l'avait fait un représentant de la famille avant, que l'on respecte leur vie privée. La nièce de Britney Spears est hospitalisée dans un établissement de la Nouvelle-Orléans.

Un véhicule dangereux?

Il semblerait que Polaris, le fabricant du VTT que conduisait la petite Maddie, ait déjà fait l'objet de poursuites dans le passé, a rapporté TMZ. Des cas similaires où un véhicule de même marque s'est renversé, causant des blessures importantes au conducteur, ont été répertoriés. TMZ a contacté l'entreprise qui a offert ses prières à la fillette, mais a refusé de faire d'autres commentaires sur le drame en question.

Également, toujours selon TMZ, il semblerait que les instructions du véhicule impliqué dans l'accident indiquent que le conducteur doit être âgé de 10 ans et plus, sauf si le parent «détermine que l'enfant a les habiletés et la maturité pour opérer de façon sécuritaire le véhicule». Rappelons que Maddie est âgée de 8 ans.