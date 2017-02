David Beckham répond aux Football Leaks

05-02-2017 | 14h31

David Beckham est au cœur d'un scandale depuis les révélations de Mediapart et de l'European Investigative Collaborations (EIC). Sur le même modèle qu'ont été révélés les Panama Papers, l'enquête affirme que le footballeur n'alimenterait pas le Fonds 7, un projet créé pour lui, en février 2015, par l'UNICEF.

David Beckham est le parrain de l'association et ce fonds a été lancé pour marquer les 10 années de collaboration entre le footballeur et l'UNICEF. David Beckham est sensé être le principal donateur, et l'enquête publiée par Mediapart vendredi 3 février avance qu'il refuserait de faire des dons et de s'investir pour la cause.

Il aurait également tenté de se faire de l'argent, en demandant à percevoir un défraiement pour ses déplacements, à être remboursé de ses trajets pourtant déjà payés par des sponsors et il aurait, avec sa femme Victoria, caché une partie de ses revenus au fisc britannique par le biais d'un montage d'optimisation fiscale.

David Beckham a répondu aux accusations dans un communiqué. «L'article publié est basé sur des informations qui ne sont pas à jour et sorties de leur contexte depuis des e-mails piratés et privés provenant d'une personne extérieure et qui donne, de façon délibérée, une image déformée. David et l'UNICEF ont un partenariat fort pour aider les enfants depuis plus de 15 ans. La David Beckham 7 Fund en particulier a levé plusieurs millions de livre sterling et a aidé des millions d'enfants vulnérables à travers le monde», peut-on lire.

Les représentants de l'UNICEF soutiennent aussi l'ancien footballeur. «David et l'UNICEF sont fiers, et à raison, de ce qu'ils ont et continuent de faire ensemble et sont heureux de laisser les faits parler d'eux-mêmes», a publié l'association sur son site avec une liste des actions que David Beckham a entrepris depuis qu'il s'est associé à l'UNICEF.