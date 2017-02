Nathalie Portman n'a plus besoin de passer de castings

05-02-2017 | 14h05

Natalie Portman n'a plus besoin de passer d'auditions pour décrocher des rôles. L'actrice vit sur un nuage depuis qu'elle a reçu un Oscar pour sa performance dans Le cygne noir en 2010.

Tout le monde fait son éloge pour son interprétation de l'ancienne Première Dame Jacqueline Kennedy dans le drame biographique Jackie. Et l'avantage de connaître un tel succès, c'est que les réalisateurs ne lui demandent même plus de passer de castings avant de souhaiter travailler avec elle !

«J'ai la chance inouïe de généralement ne plus avoir à passer de casting, dit-elle à OK! magazine. Mais l'inconvénient, c'est que les gens croient savoir ce que je peux faire ou pas. Pour choisir mes projets, je marche à l'impulsion. Ça dépend beaucoup du personnage, du scénario, du réalisateur.»

La star, actuellement enceinte de son deuxième enfant avec son mari chorégraphe Benjamin Millepied, avoue qu'en ce moment, elle choisit ses tournages selon l'endroit où ils ont lieu. Mais elle prendra toujours le temps de la réflexion, s'il s'agit de travailler avec un réalisateur en particulier.

«Nicole Kidman m'a dit un truc qui m'est resté longtemps. On a travaillé ensemble sur Retour à Cold Mountain quand j'avais 21 ans et elle m'a dit: «On ne sait jamais à quoi va ressembler un film, mais on peut faire en sorte que le tournage soit intéressant, en travaillant avec un réalisateur intéressant. »

La belle brune assure également qu'elle est ravie d'avoir reçu autant de retours positifs suite à sa performance dans Jackie. Elle n'a pas eu de retour de la part de la famille Kennedy, mais elle assure que de nombreuses personnes proches de l'icône de la mode décédée ont apprécié son travail.

«Beaucoup de gens qui ont connu Jackie ou qui sont amis avec la famille sont venus me voir pour me dire: "J'espère qu'ils le verront." C'était génial d'entendre de la part de gens qui l'avaient connue, qu'ils trouvaient que ça la représentait bien», glisse la star dans un sourire.