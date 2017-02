Les fans de Marie-Mai ont vraiment hâte qu'elle accouche!

03-02-2017 | 10h59

Marie-Mai a dû expliquer une publication de son amoureux sur Instagram puisque certains de ses fans pensaient qu'il s'agissait d'un message indiquant sa date d'accouchement.

Mardi, David Laflèche a partagé une photo de son frère en écrivant toute l'importance que ce dernier a dans sa vie. «Ses yeux sont mes yeux. Toujours haut perché dans mon estime, il veille sur moi comme le ferait mon père qui nous a quitté il y a plus de 27 ans. À la veille de devenir à mon tour papa pour la première fois, je me compte chanceux et rassuré de l'avoir si près de moi et ma petite famille. @jlafleche #oeildelynx», a écrit le directeur musical de La Voix.

Tout de suite, la machine à rumeur s'est emballée et certains ont pensé que le bout de phrase «à la veille de devenir à mon tour papa» signifiait que sa blonde devait accoucher le lendemain.

La chanteuse et coach de La Voix Junior a cru bon de remettre les pendules à l'heure en commentant à son tour la photo: «Girls, c'est une expression😉 personne ne peut savoir quand exactement je vais donner naissance à notre fille!»

Plus loin dans les commentaires, d'autres internautes s'interrogeaient également si la petite fille à naître était réellement le premier enfant de David Laflèche.

Encore une fois, l'interprète de Différents s'en est mêlée pour rectifier les faits: «Il ne dirait pas que c'est son premier enfant si ce n'était pas le cas....😉»

Depuis ce message, le couple n'a pas publié d'autres nouvelles sur leurs réseaux sociaux, donc on ne sait pas encore si Marie-Mai a accouché ou pas. Ce qu'on sait, c'est que la date prévue était à la fin du mois de janvier, donc la naissance de la petite fille devrait avoir lieu d'un jour à l'autre.

On ne connaît pas le nom que David Laflèche et Marie-Mai veulent donner à leur enfant.