Le fils de Michael Bublé en voie de guérison

03-02-2017 | 10h46

Les nouvelles sont très encourageantes pour Noah, le fils de Michael Bublé âgé de trois ans atteint d'un cancer du foie.

Dans un communiqué émis vendredi par le chanteur canadien et sa femme, Luisana Lopilato, on apprend que «Noah démontre de beaux progrès et que les docteurs sont très optimistes quant à l'avenir».

Selon ses parents, Noah, le grand frère d'Elias, un an, inspire «par son courage». Papa et maman en profitent pour remercier Dieu «pour la force qu'il nous a tous donnée» ainsi que les gens qui ont fait parvenir leurs meilleurs vœux et prières à la famille.

Offres refusées

Michael Bublé continue d'annuler des engagements professionnels afin de soutenir son garçon. Plus tôt cette semaine, il s'est d'ailleurs désisté de l'animation de la cérémonie des Brit Awards qui aura lieu le 22 février à Londres.

En novembre dernier, David Foster, producteur musical et bon ami du crooner, avait confié que l'artiste ne toucherait pas à un micro tant et aussi longtemps que Noah ne se porterait pas mieux.

Pour l'instant, le nom de Michael Bublé est toujours lié au titre de maître de cérémonie de la soirée des prix Juno, le 1er avril. La musique canadienne sera célébrée à Ottawa.