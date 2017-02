«Je ne serai plus jamais capable de lire» - Josée Boudreault

02-02-2017 | 14h42

Josée Boudreault a fait la touchante révélation qu'elle ne pourra sans doute plus jamais lire lors de son passage à l'émission Deux filles le matin diffusée lundi.

L'animatrice, qui a subi un accident vasculaire cérébral (AVC) en juillet dernier, se confiait sur les défis que représente sa convalescence.

«Je ne serai plus jamais capable de lire. Parce que maintenant, je ne vois pas comment. Mais je me dis au moins j'ai la parole, "fac" je vais faire avec», a-t-elle dit.

Elle a toutefois spécifié qu'elle était «correcte avec ça» et qu'elle allait bien malgré tout.

L'animatrice a aussi blagué sur le fait que depuis son AVC, elle est plus lente pour dire ce qu'elle a à dire, et que cela pouvait mener à des moments plutôt drôles. Elle n'a toutefois pas caché le fait qu'elle aimerait être en mesure de parler plus vite, avec plus de vocabulaire.

Accompagnée de son conjoint Louis-Philippe Rivard, elle est également revenue sur la nuit lors de laquelle elle a eu son malaise, indiquant s'être sentie mal dès les premières secondes.

Son conjoint a quant à lui fait part de son inquiétude concernant ses enfants qu'il a dû laisser à l'hôtel aux États-Unis, où ils séjournaient en famille, pendant qu'il se rendait à l'hôpital avec Josée Boudreault.

Pour voir l'émission complète, cliquez ici.