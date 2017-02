Britney Spears: un sein révélé en plein concert!

02-02-2017 | 13h38

Les spectateurs venus assister au concert de Britney Spears mercredi soir au Planet Hollywood Resort & Casino de Las Vegas, en ont eu plein la vue.

La chanteuse était en train d'assurer sa performance sur le morceau Work B**ch, dans un justaucorps vert très décolleté, quand un de ses danseurs a malencontreusement accroché sa tenue au mauvais endroit. Résultat, la poitrine de Britney Spears est ressortie.

Sur le moment, la chanteuse ne s'est rendue compte de rien et a continué sa prestation. Elle s'en est aperçue lorsqu'un de ses danseurs lui a fait signe que sa poitrine n'était plus couverte.

Les internautes ont été plusieurs à partager ce moment sur les réseaux sociaux.

When Britney realized her boob was out. She's like oh shit!!! pic.twitter.com/PHXdbz4lii — lester rey (@mrbritster) 2 février 2017

Ce n'est pas la première fois que la star américaine vit un petit incident de ce genre. Toujours pendant sa résidence à Las Vegas, au mois d'octobre, elle a chanté I Love Rock'n'Roll quand son haut façon soutien-gorge s'est détaché. Ses danseurs sont venus l'aider, mais Britney Spears a tout de même dû tenir son haut en place pendant tout le reste de la chanson. Elle est ensuite revenue sur scène vêtue d'une veste en jean par-dessus son soutien-gorge pour interpréter Gimme More.

Malheureusement, le soutien-gorge s'est à nouveau détaché. Un des danseurs de Britney Spears lui a alors donné son haut.

En évoquant ce moment gênant sur le plateau de Extra, la chanteuse a expliqué avoir été très surprise. «C'était vraiment serré autour de mon cou. Ce n'était que la deuxième fois que je le portais. J'étais à la guitare et ça a juste sauté! Je me suis dit: ‘'Oh mon Dieu!''. Ca n'avait jamais fait ça avant donc j'ai dû tenir le tout moi-même et puis après, un de mes danseurs, Zack, est venu me mettre une chemise sur les épaules», a raconté Britney Spears.