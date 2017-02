Chris Brown: une vidéo choquante sur Instagram

02-02-2017 | 12h58

Chris Brown a publiquement avoué qu'il harcelait les femmes dont il tombait amoureux. Le chanteur, qui reste connu pour avoir battu Rihanna en 2009, est passé par Instagram pour publier une vidéo dans laquelle il s'adresse aux femmes de manière pour le moins alarmante.

«Mesdames, vous vous plaignez toutes des (hommes) qui vous harcèlent et vous disent qu'ils vous aiment et toute cette m*rde et vous en avez marre, a-t-il lancé. Ben devinez quoi! Je suis l'un d'eux! Si, je t'aime, sal*pe, personne d'autre te mettra la main dessus. Je vais te mettre la misère. Je vais te courir après et être constamment sur tes talons.»

Rapidement retirée du compte de Chris Brown, la vidéo a évidemment fait son chemin sur tous les réseaux, provoquant de nombreuses critiques qui se sont élevées contre les propos très choquants du chanteur. «Sérieux, j'en n'ai plus rien à faire de Chris Brown depuis qu'il a cogné Rihanna, et j'espère ne pas être le seul», a partagé un fan. Un autre a fait remarquer que ce genre de sortie forçait les fans de Chris Brown à lui tourner le dos. «Sérieux, ferme la. Je suis fan depuis 2005, mais ça devient difficile à force...», a-t-il noté.

Impossible de savoir ce qui a provoqué la publication de la vidéo, mais récemment, Chris Brown a défié Souja Boy parce qu'il a «aimé» une photo que Karrueche Tran - une de ses ex - avait publiée sur Instagram. La jeune femme avait essayé de modérer la dispute, mais visiblement, son ex n'avait pas été sensible à cette attention. «On t'a pas demandé ton avis!!!! C'est pas toi le problème, femme!!! Sérieux conserve le peu de fierté que t'as et reste dans ton coin! Ce mec a provoqué ça, et maintenant c'est toi qui t'en mêles? Reste à ta place! Plus personne te connaît! Karrueche, on te connaissait y a 2 ans...», avait alors répondu Chris Brown, qui, rappelons-le, avait tenté de traiter ses coups de colère intempestifs il y a quelques années.