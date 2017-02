Selena Gomez serait folle amoureuse de The Weeknd

Avec Splash News 02-02-2017 | 09h14

La relation entre Selena Gomez et The Weeknd deviendrait de plus en plus sérieuse.

Il semble que la chanteuse de 24 ans serait complètement sous le charme de son amoureux canadien de 26 ans.

US Weekly a rapporté que les stars ont été aperçues lors de vacances à Florence, en Italie, se bécotant durant un souper romantique samedi soir. Après leur repas, Selena Gomez et The Weeknd en auraient profité pour se promener dans les alentours du pont Vecchio en se collant l'un contre l'autre.

Durant leur séjour dans la capitale de Toscane, les tourtereaux auraient visité des musées, fait des balades en bateau, mangé dans de bons restaurants en plus de se payer une chambre d'hôtel de luxe.

La valeur de leur petit voyage s'élèverait à environ 250 000$.

Une source à confié au site web américain qu'«ils ont vraiment cliqué musicalement lorsqu'ils travaillaient ensemble sur une chanson. Leur chimie était vraiment unique et elle (Selena Gomez) est folle de lui».

Selon TMZ, le couple planifie faire sa première apparition officielle à la soirée des Grammy Awards, le 12 février prochain.

Les stars se fréquentent depuis environ un mois. Selena Gomez a déjà été en couple avec Justin Bieber, mais ils sont séparés depuis 2014. Quant à The Weeknd, il sortait avec le mannequin Bella Hadid, mais ils ne sont plus ensemble depuis l'automne dernier.