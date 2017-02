01-02-2017 | 13h58

Beyoncé et Jay Z attendent des jumeaux.

La chanteuse américaine a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram mercredi.

«Nous voulons partager notre amour et notre joie. Nous sommes bénis deux fois plutôt qu'une. Nous sommes profondément reconnaissants que notre famille va s'agrandir de deux bébés, et nous vous remercions pour vos voeux - The Carters», a écrit l'interprète de Formation.

Jay Z et Beyoncé sont déjà parents de la petite Blue Ivy Carter, 5 ans.