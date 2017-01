Brigitte Boisjoli dévoile le prénom choisi pour sa fille!

31-01-2017 | 15h02

Enceinte de cinq mois, Brigitte Boisjoli a donné des nouvelles de sa grossesse lundi soir à En mode Salvail.

La belle en a profité pour dévoiler le prénom de son enfant à naître: la petite s'appellera Charlie. «Je trouve que ça fait comme vivant, un peu tannant, je ne pense pas qu'elle soit très tranquille...», a-t-elle confié à l'animateur Éric Salvail.

Sans filtre, la pimpante chanteuse a même avoué que sa grossesse a été une «petite surprise» pas prévue du tout. «On était en voyage à Nashville et j'avais mal au coeur. On rentrait dans les bars et normalement j'aime bien prendre une petite bière (...) mais là il n'y avait rien qui rentrait! Et là j'étais malade. C'est louche. Je suis revenue, j'ai fait un test pis effectivement...»

L'ex-académicienne a aussi reconnu qu'il a été très difficile pour elle de garder le secret, puisqu'elle était déjà enceinte de quelques mois lorsqu'elle l'a annoncé à son public le 25 décembre dernier.

«Pour moi garder un secret, c'est vraiment difficile. Pour moi c'était vraiment dur de garder ça à l'intérieur. Surtout que moi je voulais magasiner, tu comprends, des vêtements de bébé! Mais je pouvais pas!», a-t-elle dit à Éric Salvail. Donc durant quelques semaines, elle faisait semblant de magasiner pour quelqu'un d'autre dans les boutiques pour bébé. «C'était ridicule. La femme, elle savait bien que c'était pour moi!»

Toutefois, elle voulait attendre le bon moment pour l'annoncer à ses fans. «En fait je voulais attendre que tout se passe bien, quand tu sais que tout le monde va bien, tout le monde est en santé, là je l'ai annoncé.»

L'interprète de Fruits défendus a aussi raconté, avec beaucoup d'humour, qu'elle n'a pas passé un très bon temps des Fêtes puisqu'elle a été souvent malade. Elle enviait même ses amies enceintes, notamment Marie-Mai et Émily Bégin, qui publient couramment des photos de leur grossesse, toutes belles et maquillées.

«Les trois premiers mois ont été difficiles, mais moi c'est parce que j'ai eu une grossesse comme ça, mais je sais que pour des filles ça été super! Mais moi ça été dur. Je me suis plainte durant les premiers mois. Maintenant c'est merveilleux!»

La chanteuse a aussi annoncé que son nouvel album sera créé avec des chansons de Luc Plamondon.