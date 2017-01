Ashton Kutcher en furie contre le décret anti-immigration de Trump

Avec Splash News 31-01-2017 | 12h47

Ashton Kutcher a utilisé les réseaux sociaux pour réagir dimanche concernant le décret anti-immigration de Donald Trump qui vise sept pays à majorité musulmane.

La star de Mon oncle Charlie a indiqué sur Twitter que «ma femme est venue dans ce pays avec un visa de réfugié pendant la Guerre Froide! En ce moment, mon sang bout!».

My wife came to this country on a refugee visa in the middle of the Cold War! My blood is boiling right now! — ashton kutcher (@aplusk) 29 janvier 2017

Dans un autre gazouillis, l'acteur de 38 ans a précisé que «nous n'avons jamais été une nation construite sur la peur. La compassion est la racine éthique de l'Amérique. Nos différences sont fondamentales pour notre durabilité».

We have never been a nation built on fear. Compassion that is the root ethic of America. Our differences are fundamental 2R sustainability. — ashton kutcher (@aplusk) 29 janvier 2017

Il ajoute que «je crois qu'il faut protéger les frontières. Je crois que cela permet la sécurité, mais il faut le faire avec honneur. Nous sommes des Américains».

I believe in protecting borders. I believe is enabling safety and security but we do so with honor. We are Americans. #ABetterWay — ashton kutcher (@aplusk) 30 janvier 2017

Ashton Kutcher est marié avec Mila Kunis, orginiaire d'Ukraine, et le couple a deux enfants.