Les Kardashian font le plein de soleil au Costa Rica

Avec Splash News 31-01-2017 | 10h26

Le mercure a monté d'un cran au Costa Rica pendant les vacances de la famille Kardashian puisque les soeurs Kim, Khloé, Kourtney et Kylie Jenner ont été aperçues en maillot de bain très sexy au cours de leur voyage.

Kim Kardashian a entre autres profité de ses quelques jours de congé pour prendre un bain de soleil autour d'une piscine avec sa soeur Khloé Kardashian.

La femme de Kanye West, qui a vécu un automne 2016 difficile à cause de son braquage à Paris, s'est aussi offerte une balade en hélicoptère. Elle y est montrée en compagnie de Saint et North, de son autre soeur Kourtney, les enfants de celle-ci et leur père Scott Disick.

Kylie Jenner, qui était également du voyage, en a profité pour partagé des photos sexy d'elle sur son compte Instagram, donnant ainsi un petit aperçu de ses vacances à ses fans.

🍊 @mrmikerosenthal Une photo publiée par Kylie (@kyliejenner) le 28 Janv. 2017 à 11h04 PST

hola Une photo publiée par Kylie (@kyliejenner) le 29 Janv. 2017 à 15h57 PST

Body is a Wonderland ✨ Une photo publiée par Kylie (@kyliejenner) le 28 Janv. 2017 à 22h05 PST

Kourtney l'a également imité en posant en bikini pour les internautes qui suivent sa page Instagram.

Island ting. Une photo publiée par Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) le 27 Janv. 2017 à 10h33 PST