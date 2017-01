Attentat de Québec: la colonie artistique ébranlée

De nombreux membres de la colonie artistique québécoise ont exprimé leur désarroi, leur peine et leur colère sur les réseaux sociaux après l'attentat survenu dimanche dans une mosquée de Sainte-Foy.

Éric Salvail: «Me couche après un tournage... et je lis sur ce qui est arrivé à Québec. Suis sous le choc. Mes pensées et mon cœur vont vers ceux qui en ont besoin.»

