Décès du sculpteur Jacques Bourgault

27-01-2017 | 23h13

Le sculpteur québécois Jacques Bourgault s'est éteint jeudi à l'âge de 77 ans.

Il est décédé à son domicile de Saint-Jean-Port-Joli, dans Chaudière-Appalaches.

M. Bourgault laisse dans le deuil son épouse, Rachel Caron, ses enfants et petits-enfants, ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, et autres membres de la famille.

Jacques Bourgault est né dans une famille de sculpteurs renommés. Il a eu quatre frères sculpteurs, ainsi que son père, Médard, de qui il a beaucoup appris et avec lequel il a travaillé pendant plusieurs années.

Jacques Bourgault, sculpteur sur bois, était reconnu pour ses œuvres d'art religieux, une pratique qu'il avait mise de côté dans les années 2000 pour s'adonner à l'art du nu.

Ses œuvres ont été vendues à des clients un peu partout au Canada, ainsi qu'aux États-Unis.

«Sa dernière pièce d'art religieux, une Sainte-Famille, a d'ailleurs été livrée en septembre 2004 à l'église St. Joseph Church, dans l'État du Michigan», peut-on lire sur le site internet de l'Inventaire du patrimoine immatériel religieux.

Les funérailles de M. Bourgault auront lieu le samedi 4 février en l'église de Saint-Jean-Port-Joli.